من أجل العودة للمسار الصحيح.. خطاب يدرس أخطاء دفاع فاركو خلال التوقف الدولي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو بدراسة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبوه وتسببت في خسارة الفريق بعض المباريات بالدوري الممتاز، وهو ما أدى لتراجع ترتيبه إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

خاض فاركو أربع مباريات حتى الآن من أصل خمس جولات، من بينها مواجهتان أمام والزمالك، ويستعد الفريق السكندري للعودة إلى المنافسات بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري في الجولة السادسة عقب انتهاء فترة التوقف.

ورغم عدم تعاقد النادي مع أسماء بارزة في الميركاتو، إلا أن الفريق يقدم عروضًا جيدة أمام الأندية الكبرى، خاصة بعد ضم عدد من الصفقات الجديدة قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

في سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الأسبوع السادس إلى استاد الجيش ببرج العرب بدلًا من استاد حرس الحدود، على أن تقام يوم الجمعة 12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

