الزمالك يترقب اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج قبل مواجهة المصري

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تسجيل المحترف الكيني بارون أوشينج في قائمته المحلية، وذلك بعد أن وصلت موافقة رسمية من الاتحاد الدولي "فيفا" تؤكد سلامة الأوراق والإجراءات الخاصة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام اللاعب للظهور لأول مرة مع الفريق في المباريات الرسمية.

الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا يترقب الحسم النهائي لقيد أوشينج قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، حيث يعول المدرب على تدعيم خط الدفاع باللاعب الجديد حال جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة.

على صعيد آخر، يواجه الزمالك أزمة دفاعية بعد إيقاف محمود حمدي الونش ثلاث مباريات متتالية عقب طرده في مباراة الفريق أمام وادي دجلة بالجولة الخامسة. ويغيب المدافع الدولي عن مواجهات المصري والإسماعيلي والجونة.

لتعويض غياب الونش، يفاضل فيريرا بين الثنائي محمد إسماعيل والمدافع المغربي صلاح مصدق، من أجل إشراك أحدهما في التشكيلة الأساسية خلال لقاء المصري المقبل. ويدرس المدير الفني جاهزية اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة لاختيار الأنسب لشغل مركز قلب الدفاع بجوار زملائه.