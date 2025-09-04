نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميح حول مباراة ميسي الأخيرة مع الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم أن مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي على ملعب «مونومنتال» الشهير، فجر الجمعة، في الجولة الـ17 قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية لـ«مونديال 2026» باتت هامشية لفريق «التانغو» حامل اللقب العالمي، بعد ضمان تأهله متصدرًا المجموعة، فإنها ستحظى بأهمية وترقب كبير بعد أن لمح النجم الأسطوري ليونيل ميسي إلى أنها ربما تكون المباراة الأخيرة له دوليًا.

وحجزت 3 منتخبات بطاقات التأهل المباشر بالفعل إلى نهائيات البطولة، وهي الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لتبقى المنافسة مشتعلة في الجولتين الأخيرتين على 3 مقاعد أخرى بين 5 منتخبات تمتلك فرصة التأهل المباشر، بالإضافة إلى مقعد إضافي مؤهل عبر «الملحق العالمي».

ورغم تلميحات ميسي إلى الاعتزال الدولي، فإن مدربه ليونيل سكالوني رفض القطع بأن نجم إنتر ميامي الأميركي سيترك المنتخب قبل «مونديال 2026» المقرر في أميركا والمكسيك وكندا، مكتفيًا بالقول: «استمتعوا به ما دام يلعب معنا».

حضور ميسي في تشكيلة الأرجنتين كان كافيًا لأن يرفع اتحاد الكرة المحلي أسعار التذاكر بحسبان أنها قد تكون بالفعل آخر مباريات قائد المنتخب ونجمه الأسطوري، ومن ثم سيكون الحضور الجماهيري كثيفًا.

ولعب ميسي 193 مباراة دولية، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 61، في مسيرة شهدت بعض الإخفاقات في بداياتها، قبل أن تشهد أكثر من تتويج مهم وتاريخي في الأمتار الأخيرة من نهاية المشوار، من خلال الفوز ببطولة «كوبا أميركا» مرتين، و«كأس العالم 2022» في قطر.

وسيكون منتخب البرازيل في مهمة سهلة نظريًا عندما يستقبل متذيل التصفيات منتخب تشيلي فجر الجمعة (بتوقيت غرينيتش)، حيث يمتلك 25 نقطة في المركز الثالث، بينما حصد منتخب تشيلي 10 نقاط فقط من 16 مباراة.

