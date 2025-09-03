نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يكشف خطته الجريئة: "سأستخدم 4 مهاجمين أمام تشيلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب المنتخب البرازيلي، كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء أنه سيستخدم أربعة مهاجمين في مباراة الخميس أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم، لكنه سيحرص على ألا يفقد الفريق توازنه.

وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة تشيلي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، أضاف المدرب الإيطالي أن التشكيل سيكون مختلف في مباراة الثلاثاء المقبل خارج أرضه ضد بوليفيا في مدينة "إل ألتو"، وهي آخر مباراة للبرازيل في التصفيات، وذلك لأن كل خصم يتطلب استراتيجيات مختلفة.



وقال: "في تدريب الأمس (الثلاثاء) جربت الفريق بأربعة مهاجمين، الفكرة هي اللعب دون تغيير كبير مقارنة بمباراة باراغواي (التي فازت بها البرازيل في يونيو حزيران)، سأحافظ على عدد كبير من المهاجمين، لكن المهم هو ألا يفقد الفريق توازنه وأن يتمكن من الدفاع بشكل جيد".

وكان التشكيل الأساسي النظري الذي استخدمه أنشيلوتي في تدريب الثلاثاء يضم المهاجمين رافينيا وغابرييل مارتينيلي كجناحين وإستيفاو وجواو بيدرو بمركز هجومي أكثر تقدمًا.

وفي المباراة ضد باراغواي، كان المهاجمون الأربعة الأساسيون هم فينيسيوس جونيور ورافينيا على الأطراف، وماتيوس كونيا وغابرييل مارتينيلي في العمق.

وقال أنشيلوتي: "كنا سعداء وراضين جدًا بما رأيناه في مباراة باراغواي، لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية وكان لديه كثافة وموقف هجومي ودفاعي جيد، هذا ما نخطط له لمباراة الغد".

وتوقع أنشيلوتي أن يشرك جواو بيدرو كمهاجم صريح للبرازيل، على الرغم من أنه يؤدي دورًا أقل ثباتا في تشيلسي، واعترف بأنه لا يزال لا يعرف أيًا من اللاعبين الآخرين قد يضعه في مركز متأخر قليلًا، إستيفاو أم رافينيا.

وأكد أن إستيفاو هو جناح سريع وقوي، لكنه يعتبر أنه يمكنه أيضًا اللعب في الداخل، تمامًا مثل المهاجمين الآخرين، الذين ذكر من بينهم رافينيا وفينيسيوس وغابرييل مارتينيلي. وقال: "هذا ما تتطلبه كرة القدم الحديثة".

وأكد أنشيلوتي أنه استدعى لاعبين حصلوا على فرص قليلة أو لم يحصلوا على أي فرصة في المنتخب البرازيلي لأنه يريد التحدث معهم والتعرف عليهم شخصيًا، لكنه لا ينوي اختبارهم جميعًا في الملعب.

وقال: "اللاعبون الجدد يصلون لأنني أريد أن أتعرف على شخصيتهم وجوانبهم الشخصية، أما الجودة الفنية لجميع اللاعبين المستدعين، فنحن نعرفها بالفعل، لا نحتاج إلى اختبارهم، على الرغم من أننا قد نفكر في تغيير التشكيل بعد مباراة تشيلي".

وأضاف أن نظام اللعب المصمم لمباراة تشيلي هو لهذا اللقاء فقط، وأنه يمكن تغييره لاحقا حسب الحاجة.

وضمنت البرازيل بالفعل التأهل لكأس العالم 2026 برصيد 25 نقطة واحتلالها المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية، خلف الأرجنتين والإكوادور.