نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشافعي يقود الأولمبي لفوز مثير على الجياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم السيت 6 مباريات من الجولة الأولى للمجموعة الثانية في القسم الثاني، وتقام الأحد مباراة المجد وطلائع الأسطول، ولا يوجد مشاركة للرجاء المطروحى فى هذة الجولة.

وحقق الأولمبى فوزا مثيرا وصعبا بملعبه على فؤيق الجياد بهدف دون رد سجله حماده الشافعي ليحصد الأولمبى أول ثلاث نقاط.

وحضر المباراة الدكتورة ماجدة الهلباوي نائب رئيس النادي الأولمبي والمحاسب حسن مفيد أمين الصندوق والعميد هشام حمدى الكيميائى إيهاب الكاس وأحمد سعيد قطب أعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت المباراة حماسية فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وبدا الجياد مهاجما فى الشوط الأول وهدد مرمى الأولمبى دون ترجمه إلى أهداف ثم استعاد الأولمبى زمام الأمور وسيطر على مجريات المباراة وهدد مرمى الجياد ولاحت له عدة فرص للتهديف لم يتم استغلالها لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني سارت المباراة فى اتجاه واحد لصالح الأولمبى الذى سيطر على منتصف الملعب وهدد مرمى الجياد وترجم سيطرته إلى هدف عن طريق حماده الشافعي ولاحت الأولمبى فرصه فى الربع ساعة الأخيرة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة ثم أخرجها أحد مدافعى الجياد من على خط المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما للجياد من أجل إدراك التعادل ولاحت له فرصتين محققتين للتسجيل إلا أن إسلام جمعه حارس الأولمبى تصدى لهما ببراعة لتنتهى المباراة بفوز الأولمبى بهدف دون رد.

وفاز اسكندرية للبترول بملعبه بقيادة أحمد فاروق على الحمام بثلاث أهداف حيث سجل الأهداف مصطفى هالاند هدفين ومحمد حمو هدف.

وفاز فريق بدر بقيادة محمد عادل ابو حطب المدير الفنى وأحمد عصفور المدير الإدارى على هلال مطروح بهدف دون رد سجله محمد جمال.

وفاز دلفى على الحريه بهدفين مقابل هدف حيث سجل تايسون وأشرف السيد هدفي دلفي، بينما سجل حمودي هدف الحرية الوحيد.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مبارتي الزهور مع دمنهور وابو المطامير مع سبورتنج.