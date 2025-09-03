نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس يويفا: أحداث غزة تؤلمني وتصرفنا ليس بسبب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه يشعر بالألم بسبب ما يحدث للمدنيين في غزة، لكنه في الوقت ذاته لا يتفق مع فكرة استبعاد الأندية الإسرائيلية، كما أوضح أن لافتة السوبر الأوروبي لم تكن بسبب تغريدة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع موقع "بوليتيكو": ما يحدث للمدنيين هناك يؤلمني شخصيا ويقتلني، لكن من وجهة نظر أخرى لست مؤيدًا لحظر الرياضيين، فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب؟ الأمر صعب للغاية.

وأضاف: أعتقد أن حظر الفرق الروسية مستمر الآن لمدة 3 سنوات ونصف، هل توقفت الحرب؟ الإجابة لا، لذا لا أعرف حتى الآن.

وعن لافتة أطفال غزة في كأس السوبر الأوروبي قال: لدينا مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، لسنا على كوكب آخر بل نعيش في هذا العالم وعندما ترى أطفالا يموتون حول العالم بسبب سياسيين متهورين فهذا يعد تصريحًا دبلوماسيًا إن جاز التعبير، من يظن أن شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين" رسالة سياسية فهو أحمق".

ووضع "يويفا" لافتة كبيرة أمام اللاعبين قبل انطلاق كأس السوبر الأوروبية تحمل عبارة "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين"، بالمباراة التي أقيمت في أوديني الإيطالية، حيث شارك طفلان لاجئان من غزة في حفل توزيع الميداليات.

