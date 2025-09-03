نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيانلويجي دوناروما: الانضمام إلى مانشستر سيتي تحقيق لحلم الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما عن سعادته الغامرة بعد إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي أول تصريحاته التي نقلتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أكد دوناروما أن ارتداء قميص بطل الدوري الإنجليزي يمثل له خطوة استثنائية في مسيرته الكروية، معتبرًا أن هذا الانتقال بمثابة حلم تحقق، خاصة مع فريق يقوده المدرب الإسباني القدير بيب جوارديولا.

دوناروما: شعرت برغبة حقيقية من مانشستر سيتي

قال الحارس الإيطالي: "تحقيق حلم الانضمام إلى مانشستر سيتي لا يوصف. لقد شعرت منذ البداية برغبة حقيقية وقوية من النادي ومن المدرب جوارديولا للتعاقد معي، وهذا ما منحني دافعًا إضافيًا لقبول التحدي وخوض هذه التجربة الجديدة".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية لبذل كل ما أملك داخل الملعب، وسأعمل بكل قوة لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات واستعادة الألقاب الكبرى، سواء محليًا أو أوروبيًا".

بداية جديدة داخل ملعب الاتحاد

وأكد دوناروما أنه ينتظر بفارغ الصبر المشاركة في أول مباراة له بقميص السيتي على أرضية ملعب الاتحاد، موضحًا أن اللعب أمام جماهير مانشستر سيتي سيكون لحظة استثنائية في مشواره الرياضي.

وقال: "أشعر أنني في المكان المناسب للتطور كلاعب وكحارس مرمى، فالمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب الكثير من الجهد والتركيز، وأنا على أتم الاستعداد لهذا التحدي".

تفاصيل الصفقة

انتقل الحارس البالغ من العمر 25 عامًا إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة مدوية أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية. ويُنتظر أن يكون دوناروما الركيزة الأساسية لحماية عرين السيتيزنز خلال السنوات المقبلة، بفضل خبراته الكبيرة على الرغم من صغر سنه.