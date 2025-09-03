نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانويل أكانجي يكشف كواليس رحيله عن مانشستر سيتي والانضمام إلى إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدافع السويسري مانويل أكانجي الأسباب التي دفعته لمغادرة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الأوروبي.

وفي تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد أكانجي أن قراره بالرحيل لم يكن مفاجئًا، وإنما جاء بعد نقاش صريح جمعه بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، الذي أبلغه بصعوبة ضمان المشاركة بشكل أساسي في ظل تواجد ستة مدافعين على أعلى مستوى داخل الفريق السماوي.

قال أكانجي: "تحدثت مع جوارديولا بوضوح، وأكد لي أن المنافسة ستكون شرسة على المراكز الدفاعية، وربما لن أحصل على دقائق لعب كافية. بعد ذلك فكرت كثيرًا، ووجدت أن الخيار الأفضل لمسيرتي هو الانتقال إلى نادٍ آخر يمنحني فرصة أكبر للعب بانتظام".

أعرب المدافع السويسري عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى إنتر ميلان، مشيرًا إلى أن اللعب بقميص فريق بحجم "النيراتزوري" يُمثل تحديًا جديدًا يدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف: "إنتر ميلان واحد من أعظم الأندية في أوروبا، وأتطلع للمساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات مع الفريق خلال الموسم الحالي"، مؤكدًا أن تجربته في الدوري الإيطالي ستكون فرصة مهمة لإثبات نفسه مجددًا على الساحة الأوروبية.