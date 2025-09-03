نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن إصابة أليخاندرو بالدي وغيابه 3 أسابيع عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن تعرض مدافعه الشاب أليخاندرو بالدي لإصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات التي خاضها الفريق الكتالوني أثناء فترة التوقف الدولي الجارية.

ووفقًا للبيان الطبي الصادر عن النادي، فإن بالدي تعرض لإصابة في العضلة الضامة، الأمر الذي سيحرمه من التواجد مع الفريق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل، في انتظار تطورات حالته وبرنامجه العلاجي.

ضربة قوية لبرشلونة في التوقف الدولي

إصابة بالدي تأتي في توقيت صعب بالنسبة لبرشلونة، خاصة أن اللاعب يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، بفضل قدراته الدفاعية الهائلة وسرعته الكبيرة في الانطلاقات الهجومية على الرواق الأيسر.

ويُنتظر أن يغيب بالدي عن عدد من المباريات المهمة للفريق بعد عودة المنافسات، مما يفرض على الجهاز الفني البحث عن بدائل جاهزة لتعويض غيابه.

نتائج برشلونة قبل التوقف الدولي

قبل فترة التوقف الدولي، كان برشلونة قد خاض مواجهة قوية أمام رايو فايكانو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي نتيجة لم تكن مرضية لجماهير الفريق التي تطمح في رؤية فريقها يعود سريعًا لطريق الانتصارات.

وضع برشلونة في الدوري الإسباني

يحتل النادي الكتالوني في الوقت الراهن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتصدر المسابقة برصيد 9 نقاط كاملة. هذا الفارق الضئيل يجعل برشلونة مطالبًا بتدارك الموقف سريعًا والعودة لتحقيق الانتصارات، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع أندية مثل أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.