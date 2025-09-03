نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن أفضل لاعب في الجولة الثالثة من البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء عن هوية اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من مسابقة البريميرليج، بعد جولة مثيرة حملت العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة.

الجولة الثالثة، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، شهدت أحداثًا مثيرة كان أبرزها الهزيمة المفاجئة لمانشستر سيتي أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، وهي نتيجة لم يتوقعها الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية. وعلى الجانب الآخر، تمكن ليفربول من تحقيق فوز صعب على حساب نظيره آرسنال بهدف نظيف، في اللقاء الذي استضافه ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري غفير.

سوبوسلاي يخطف الأضواء

اختارت رابطة البريميرليج النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان فريق ليفربول، ليكون أفضل لاعب في الجولة الثالثة، بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام آرسنال، والذي لعب دورًا حاسمًا في فوز الريدز.

سوبوسلاي لم يكتفِ بقيادة وسط الملعب بثبات وذكاء تكتيكي، بل أمتع جماهير ليفربول بهدف استثنائي من ركلة ثابتة نفذها ببراعة، حيث أطلق تسديدة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الجانرز، ليكون هذا الهدف من أبرز لقطات الجولة بأكملها.

منافسة قوية على اللقب الفردي

رغم تألق العديد من اللاعبين، إلا أن سوبوسلاي تمكن من التفوق على مجموعة من أبرز نجوم الجولة الثالثة، ومن بينهم: