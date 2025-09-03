نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحافة الإنجليزية تكشف كواليس صفقة إيزاك.. تفاصيل خفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول التعاقد مع نجم منتخب السويد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي الكسندر ايزاك، في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة تخطت ال 150 مليون يورو.

تفاصيل ناريه في صفقة انتقال ايزاك

"بند نادر" في صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول

حسب تقارير إعلامية، فإن الصفقة شهدت بندا نادرا في عالم الانتقالات يعرف باسم "مدفوعات التضامن".

وفقا للمصادر، سيدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل مباشرة،

ينما تذهب 5 ملايين جنيه إسترليني كـ "مدفوعات تضامنية" لصالح الأندية التي ساهمت في تكوين اللاعب بين سن 12 و23 عاما.

وذلك يعني أن نيوكاسل لن يكون النادي الوحيد المستفيد من صفقة انتقال إيزاك إلى "الريدز".

وكشفت تقارير أن هناك 4 أندية مستفيدة من الصفقة، هي:

نيوكاسل، أيك سولنا السويدي (النادي الأم)، بروسيا دورتموند الألماني، وريال سوسيداد الإسباني.

أبرزت: "المفاجأة أن هذا المبلغ (5 ملايين) لم يأت من خزينة ليفربول فحسب، بل من (مكافأة) كان إيزاك سيحصل عليها من نيوكاسل، قبل أن (يتنازل عنها) لتسهيل انتقاله إلى الريدز في الساعات الأخيرة من الميركاتو"

