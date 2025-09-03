نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: تواجد مروان عطية في قائمة المنتخب “فاجأني”.. وأثق في حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن جدل اختيار قائمة منتخب مصر مستمر منذ زمن الزمن، ولكن في النهاية لا بد ان نكون مساندين للمنتخب وللجهاز الفني في اختياراته.

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اختيارات المدير الفني مسؤول عنها في النهاية حال حدوث أي إخفاق، وهناك أسماء عليها علامات استفهام على تواجدها مع المنتخب، ولكن لا بد من مساندة الجمهور للمنتخب

وأضاف: اختيار مروان عطية في قائمة المنتخب فاجئني، فكيف يتم ضمه وهو مازال لم يتعافى من الجراحة التي أجراها ولم يخوض أي مباريات منذ فترة

وتابع: لكن هذه وجهة نظره ولا بد من احترامها ومروان عطية لاعب كبير، وانا أثق في اختيارات حسام حسن وأنه قادر على العبور بمنتخبنا إلى كأس العالم.

