فريق عمان للإبحار يبدأ استعداداته لبطولة كأس النجوم للإبحار الشراعي فـي سويسرا

بدأ فريق عُمان للإبحار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس النجوم للإبحار الشراعي 2025-2026 من خلال معسكر تدريبي يقام في مدينة غرانسون السويسرية على ضفاف بحيرة نوشاتيل خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2025. ويخوض الفريق تدريبات مكثفة جنبًا إلى جنب مع بحّارة من اليونان وسويسرا تحضيرًا للموسم الجديد، على أن تُقام التصفيات الآسيوية في ديسمبر 2025، تمهيدًا للنهائيات المرتقبة في يوليو 2026. يمثل الفريق عشرة من البحّارة، يتقدّمهم كابتن الفريق ناصر المعشري، إلى جانب علي البلوشي، وياسر الرحبي، ورعد الهادي، وهيثم الوهيبي، وأكرم الوهيبي، وحسين الجابري، وعبدالرحمن المعشري، بالإضافة إلى البحارتين ابتسام السالمية ومروة الخايفية من الفريق النسائي. وسيخوض الفريق تدريباته باستخدام قوارب SSL47 من خلال سلسلة من التمارين الفنية والتكتيكية المكثفة. وفي السياق نفسه، انطلقت معسكرات تدريبية مماثلة لعدد من الفرق الأخرى، من بينها أستراليا والإكوادور وكولومبيا والإمارات العربية المتحدة، على بحيرة نوشاتيل، ضمن استعدادات لأضخم حدث يجمع أكثر من 60 دولة، من بينها فرق تشارك للمرة الأولى، على أن يتأهل 40 فريقًا فقط إلى النهائيات. وقال عبدالعزيز بن سالم الشيدي، القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي في عُمان للإبحار: «إن تعزيز الحضور الدولي لفريق عُمان للإبحار يجسّد التزام المؤسسة بالترويج لسلطنة عُمان على الساحة العالمية من خلال المشاركة في أبرز الفعاليات الرياضية. كما تمثّل هذه البطولة فرصة لتمكين الشباب العُماني وإلهامهم لتطوير مهاراتهم في رياضة الإبحار الشراعي بما يؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات. ونحن سعداء بالانضمام إلى هذا العدد الكبير من الدول المشاركة في بطولة كأس النجوم للإبحار الشراعي، والحصول على فرصة لإبراز الإرث البحري العريق لعُمان وتسليط الضوء على مكانتها في الساحة الرياضية الدولية».