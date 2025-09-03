نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيكون سيد عبد الحفيظ جديد”.. هاني رمزي يشيد بتعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، على اختيار وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي، مشيرا إلى إنه اختيار رائع.

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: على الاهلي أن يتعاقد مع مدير فني يليق بشخصية النادي الأهلي، ومدرب يعلم أن الأهلي ليس فريقا عاديا، إنما يمتلك شعبية كبيرة وينافس على جميع الألقاب، وأعتقد شخصية المدرب عامل مؤثر في اختيار المدرب الجديد وهناك أسماء كبيرة مثل شخصية رينيه فايلر، وكنت أرى أنه مدرب لايق على الأهلي

واضاف: اختيار وليد صلاح الدين كمديرا للكرة اختيار رائع نظرا لما يمتلكه من شخصية قادرة على السيطرة على كل صغيرة وكبيرة في أوضة لبس الأهلي، وتجربة سيد عبد الحفيظ كانت في حتة تانية لوحدها

وتابع: سيد عبد الحفيظ كان محبوب وحائط صد للنادي الأهلي في الإعلام، وهو معجون بشخصية النادي الأهلي، وووليد صلاح الدين سيكون سيد عبد الحفيظ جديد للنادي الأهلي، وأتمنى استمرار تجربة وليد صلاح الدين كمديرا للكرة مع الأهلي لسنوات

