يوم رياضي نسائي بولاية الكامل والوافـي

الكامل والوافي ـ من عبدالله باعلوي: نظم نادي الكامل والوافي ومؤسسة صدى الشباب للاستثمار الاجتماعي فعالية اليوم الرياضي النسائي تحت شعار «نحو حياة أفضل» وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضو مجلس الدولة. هدفت الفعالية إلى نشر ثقافة الرياضة بين النساء والفتيات بمختلف الأعمار، وتعزيز الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني كوسيلة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. وجاءت الفعالية كمنصة ثقافية وتوعوية تهدف إلى تشجيع المرأة على تبني نمط حياة صحي، وكسر الروتين اليومي عبر ممارسة أنشطة رياضية متنوعة، إضافة إلى غرس قيمة الاهتمام بالصحة العامة، كما أولت الفعالية اهتمامًا خاصًا برفع مستوى الوعي بأثر الرياضة في تقليل التوتر والضغط النفسي وتحقيق التوازن الذهني والبدني.

