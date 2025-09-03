اليوم .. ختام بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

يسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة لعام 2025، حيث سيقام اليوم نهائي فرق الرجال والنساء، وذلك بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر برعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بحضور سعادة خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة وعبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة، كما سيتواجد في الحفل الختامي عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين والمدعوين.

وقد سجلت البطولة خلال الأيام الماضية منافسات قوية وشرسة، حيث سعت الأندية الى حجز مقاعدها في الادوار النهائية من أجل التنافس على لقب البطولة، حيث تأهل أندية انبي المصري وبتروجت المصري والاتحاد السعودي والبحرين البحريني الى المربع الذهبي للبطولة من فئة فرق الرجال، في حين تأهلت أندية انبي المصري والكهرباء الرياضي من العراق والفتاة الكويتي وبتروجت المصري من فئة فرق النساء.

وبالعودة الى منافسات دور الربع النهائي للبطولة، فقد شهدت مباريات هذا الدور مزيداً من التنافس والاثارة، حيث استمرت بعض المنافسات لأكثر من ثلاث ساعات، تفاعل معها الجمهور الحاضر بالبطولة، ففي مواجهة نادي انبي المصري مع نادي سار البحريني، تمكن النادي المصري من انهاء المباراة لصالحه بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة في كافة الأشواط؛ ليضرب بذلك النادي المصري موعداً مهماً أمام نظيره نادي بتروجت المصري الذي تفوق هو الاخر على نادي غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1. وجاء تأهل نادي البحرين البحريني عقب تفوقه اللافت والحاسم على حساب نادي قطر القطري بنتيجة 3-2 في مباراة استمر فيها التنافس لأكثر من ثلاث ساعات، حيث استمر التعادل بين الفريقين، لحين الوصول الى الشوط الحاسم، وسيلتقي الفريق البحريني بنظيره نادي الاتحاد السعودي الذي تخطى عقبة نادي نفط الشمال العراقي بنتيجة 3-1 في مباراة أخرى بالدور ربع النهائي. وضمن مباريات تحديد المراكز، نجح نادي عبري في تحقيق فوز مهم على حساب نادي الوداد المغربي بنتيجة 3-2 ضمن مباريات تحديد المراكز من 17 ولغاية 24 في حين خسر نادي صلالة أمام نادي الكرك الأردني بنتيجة 3-0 في مباريات تحديد المراكز.

حفل عشاء للوفود

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفل عشاء للوفود الرسمية للبطولة، بحضور عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة ورئيس اللجنة المنظمة إلى جانب حضور رؤساء الوفود من كافة الأندية المشاركة بالبطولة، حيث رحب محمد الجساسي مدير البطولة بالجميع شاكراً مشاركتهم بالبطولة ومضيفا بأن هذه البطولة الى جانب أنها تنافسية، تعد فرصة لتوطيد العلاقات وأواصر المحبة والاخاء بين الدول العربية، متمنيا أن تستمر هذه البطولات بشكل مستمر، كما تم تبادل الهدايا والدروع بين رؤساء الوفود واللجنة المنظمة ممثلة بالاتحادين العماني والعربي لكرة الطاولة.

أجواء مميزة

قالت اللاعبة آباء حلاق من نادي الرواد السوري إن مشاركة فريقها جاءت في أجواء مميزة وتميزت بالتنافس القوي والروح الرياضية العالية بين مختلف الفرق، وأوضحت أن البطولة منحت جميع اللاعبات فرصة كبيرة للاحتكاك المباشر مع أندية عربية قوية، مما ساعد على تبادل الخبرات والاستفادة من أساليب لعب متنوعة. وأضافت حلاق: قدم فريقنا مستوى جيداً في المباريات، على رغم أنها المشاركة الأولى لنادي الرواد في هذه البطولة، ولقد استفدنا كثيراً من مواجهة فرق تملك خبرة طويلة في اللعبة، وهذا الأمر سيكون دافعاً لنا لتطوير أنفسنا والارتقاء بمستوانا الفني في المستقبل.