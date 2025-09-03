نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يرد على السخرية من نونيز ودياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمد صلاح نجم ليفربول، يوم الأربعاء، بعدم التقليل من احترام زميليه السابقين لويس دياز وداروين نونيز.

ورحل دياز عن ليفربول متجهًا إلى الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، فيما انضم نونيز إلى الهلال السعودي.

ورد صلاح على حساب مختص بأخبار ليفربول عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة تقارن الثنائي الراحل دياز ونونيز بالمنضمين حديثًا فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك.

ورد صلاح على التغريدة عبر حسابه قائلا: ما رأيكم في الاحتفال بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من أبطال الدوري الإنجليزي؟

وفاز دياز ونونيز مع ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي قبل رحيلهما.

وأبرم ليفربول العديد من الصفقات هذا الموسم أبرزها ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ وهوغو إيكتيكي وجيورجي مامارداشفيلي.