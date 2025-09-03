مواجهة مصيرية.. موعد مباراة العراق كاس ملك تايلاند أمام هونج كونج تشهد تغييرات بالتشكيلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستهل المنتخب العراقي لكرة القدم مشاركته في النسخة الـ51 من بطولة كأس ملك تايلاند، حيث يواجه منتخب هونج كونج يوم الخميس المقبل، تأتي هذه المشاركة في إطار الاستعدادات الحاسمة للملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

العودة بعد إنجاز تاريخي

يعود المنتخب العراقي إلى البطولة بعد إنجاز تاريخي حققه في عام 2023، عندما فاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، شهدت تلك النسخة أداءً دراميًا، حيث فاز العراق على الهند في نصف النهائي بركلات الترجيح، ثم تغلب على البلد المضيف تايلاند بنفس الطريقة في المباراة النهائية.

مباراة نصف النهائي ضد الهند: انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وسجل هدفي العراق علي الحمادي وأيمن حسين من ركلتي جزاء، وفاز العراق بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بفضل تألق الحارس فهد طالب.

المباراة النهائية ضد تايلاند: انتهت بالتعادل 2-2، وسجل للعراق أيمن حسين وأمجد عطوان. وأنقذ الحارس فهد طالب ركلة جزاء حاسمة، مما أدى إلى فوز العراق في النهاية بركلات الترجيح.

الاستعداد للملحق الآسيوي والبحث عن هوية جديدة

تأتي مشاركة العراق في هذه البطولة كتحضير لمباريات الملحق الآسيوي، بعد خروجه من التصفيات المؤهلة للمونديال إثر خسارة مفاجئة أمام فلسطين، مما أدى إلى إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

المدرب الحالي للمنتخب، الأسترالي جراهام أرنولد، أكد أن البطولة فرصة مهمة لتأهيل اللاعبين بدنيًا ونفسيًا، وأشار إلى أن مواجهة منتخب تايلاند في البطولة ستكون بمثابة اختبار حقيقي قبل مواجهة منتخب إندونيسيا في التصفيات المقبلة.

تغييرات في التشكيلة والبحث عن وجوه جديدة

يعتمد المدرب أرنولد على خليط من اللاعبين الذين شاركوا في نسخة 2023 ووجوه جديدة. من اللاعبين الذين يعودون للمشاركة: