الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلقت رسميا عملية التصويت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، في انتظار الإعلان عن الفائز يوم 22 سبتمبر في حفل سيقام على مسرح شاتليه بباريس.

الكرة الذهبية 2025: ديمبيلي ويامال على رأس المرشحين للفوز

يركز الجدل هذا العام على لاعبين بارزين هما لامين يامال نجم برشلونة وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان، ويبدو ديمبيلي الأقرب للتتويج بعد موسم استثنائي قاده فيه باريس سان جيرمان لتحقيق الخماسية، مسجلا 35 هدفا و16 تمريرة حاسمة تحت قيادة لويس إنريكي، رغم إخفاقه في نهائي مونديال الأندية أمام تشيلسي.

في المقابل، خطف يامال الأضواء بأداء مذهل في سن الـ18، حيث أنهى الموسم بـ18 هدفا و25 تمريرة حاسمة وفاز مع برشلونة بالثنائية المحلية، مؤكدا أنه أحد أبرز المواهب العالمية.

واعترف يامال برغبته في الفوز بالجائزة قائلا: “من يقول إنه لا يريد الفوز بالكرة الذهبية يكذب”، بينما أقر ديمبيلي بأنه قريب من الحلم بعد الموسم الذي قدمه.

تشير التوقعات إلى منافسة قوية بين اللاعبَين على الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.