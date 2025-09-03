منتخبنا الوطني الأولمبي يواجه اليوم كمبوديا فـي مستهل رحلة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2026 م

بطموحات كبيرة لتحقيق بطاقة الصعود

كتب ـ خالد الجلنداني:

يفتتح اليوم «الاربعاء» منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية عام 2026م، عندما يواجه المنتخب الكمبودي في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت سلطنة عمان على ستاد المجمع الرياضي في كمبوديا «فنوم بينه» ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بجواره منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان يتأهل منها صاحب المركز الأول بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11 للصعود للنهائيات ويلتقي ايضا في نفس اليوم المنتخبان العراق والباكستاني . يدخل منتخبنا الاولمبي لقاء اليوم بعزيمة قوية واضعا نصب عينيه تحقيق الفوز الأول في هذه التصفيات بهدف تعزيز حظوظه في التأهل إلى النهائيات الآسيوية، ويأمل المنتخب بقيادة مدربه الوطني بدر الميمني في تقديم أداء قوى يعكس مراحل الاعداد الجيد التي خاضها خلال الفترة الماضية والطموح الكبير لتمثيل السلطنة بأفضل صورة في هذه البطولة القارية من أجل مواصلة مسيرته المظفر بعد تتويجه لأول مرة في تاريخه بلقب النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عاما التي استضافتها السلطنة في شهر مارس الماضي، ويسعى منتخبنا في هذه التصفيات الى تحقيق انجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل وكان آخر تأهل لمنتخبنا في عام 2018 ويسعى إلى التأهل للنهائيات للمرة الثالثة من مشاركته السادسة في التصفيات. وسوف يتلقي منتخبنا في مباراته بالمنتخب العراقي يوم 6 من نفس الشهر الجاري في الساعة الواحدة ظهرا ويختتم مشواره بمواجهة منتخب باكستان يوم 9 سبتمبر الجاري في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت سلطنة عمان . وقد انهى منتخبنا مرحلة الاعداد لمباراة اليوم من خلال خوض يوم امس اخر حصة تدريبية على الملعب الذي ستقام عليه التصفيات الآسيوية، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني على التشكيلة والخطة المناسبة التي سيخوض بها لقاء اليوم بالاضافة الى تطبيق مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية التي تناسب المنتخب الكبمودي.

بدر الميمني : التصفيات تمثل فرصة مهمة لجميع المنتخبات ومنتخبنا جاهز

مؤتمر صحفي

عقدت اللجنة المنظمة لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة المقامة في مملكة كمبوديا المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق مباريات المجموعة السابعة، وذلك بحضور المدرب الوطني بدر الميمني مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم و اللاعب محمد بيت سبيع قائد المنتخب، وقد عبر المدرب الوطني بدر الميمني في مستهل حديثه عن شكره وتقديره لمملكة كمبوديا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم وأبدى سعادته بوجود المنتخب في اجواء مثالية لخوض التصفيات . واضاف الميمني هذه التصفيات تمثل فرصة مهمة لجميع المنتخبات ونتمنى ان تكون ناجحة للجميع نحن حاضرين بقائمة تضم 23 لاعبا والفريق جاهز من جميع النواحي، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق نتائج ايجابية باذن الله . من جانبة اكد قائد المنتخب محمد بيت سبيع ان التحضيرات جاءت بالشكل المطلوب قائلا دخلنا هذه البطولة بتركيز عال واستعداد جيد وندرك ان المنافسة لن تكون سهلة فجميع المنتخبات تمتلك الطموح والرغبة في التاهل ونحن كلاعبين نثق في أنفسنا والجهاز الفني لم يقصر معنا ونؤكد احترامنا لجميع المنتخبات المشاركة . واختتم بيت سبيع حديثة بالتأكيد على عزيمة اللاعبين لتمثيل السلطنة خير تمثيل قائلا سنقدم كل ما نملك من جهد واصرار ونسأل الله التوفيق في مشوار التصفيات .

مراحل إعداد منتخبنا

وكان منتخبنا الوطني الأولمبي بدأ مرحلة الاعداد للتصفيات منذ شهر مايو الماضي، حيث دخل في معسكرات تدريبية داخلية بمحافظة مسقط لعب خلالها تجارب ودية بعدها توجه الى روسيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من الاول وحتى الحادي عشر من شهر يونيو الماضي خاض خلاله ثلاث تجارب ودية منها مباراتان أمام المنتخب الاولمبي الروسي خسر المباراة الاولى بنتيجة صفر/1 وتعادل في المباراة الثانية سلبيا وكانت التجربة الثالثة امام فريق نادي ساتورن رامنسكوي الروسي خسرها بنتيجة صفر/1 بعدها عاد المنتخب الى السلطنة واستأنف تدريباته بالمعسكرات الداخلية ثم توجه الى العاصمة القرغيزية بيشكيك وشارك في شهر يوليو الماضي بالبطولة الرباعية الدولية وحل فيها بالمركز الثاني خلف المنتخب السوري الذي توج باللقب وجاء منتخب قيرغيزستان في المركز الثالث والمنتخب البحريني في المركز الرابع . وفي شهر اغسطس الجاري شارك المنتخب الوطني الاولمبي في بطولة الخريف التي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بمشاركة خمسة أندية وهي السيب والنهضة والشباب وظفار والنصر وتوج نادي النهضة باللقب عقب فوزه بركلات الترجيح في المباراة النهائية على المنتخب الاولمبي، وكانت المحطة الاخيرة معسكر في تايلاند في شهر اغسطس الماضي خاص خلال تجربتين وديتين أمام المنتخب الكويتي ونادي ثاب لوانج يونايتد انتهتا بالتعادل الايجابي 1/1 لكل مباراة . وتتكون قائمة المنتخب الاولمبي حاليا من 24 لاعبا هم :جواد بن خليفة العزي وأسامة بن محمد المحروقي وناصر بن علي الصقري وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي (السيب) ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي (الرستاق) وعبدالله بن مبارك الجابري (الخابورة) ورشاد بن عبدالحميد الذهين وأسامة بن مجدي شعبان وزياد بن طارق الراسبي (النصر) ومحمد بن سالم العريبي ونايف فرج وسلطان بن بدر المرزوق وتركي بن عبدالله بيت ربيع (ظفار) وعاهد بن الحبشي المشايخي (النهضة) وعبدالعليم الرواحي (فنجاء) وعلي بن حسن البلوشي (عُمان) وعبدالهادي بن حفيظ المنوري (المصنعة) وإبراهيم بن سعيد الكندي (بهلا) ومسعود بن سيف البحري (الشباب) وحمد بن هلال النعيمي (المجد الإماراتي) ويسار بن سعيد البلوشي (صور).