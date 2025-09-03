منتخبنا للشباب يضع نفسه فـي مأزق ولا بديل عن تخطي العراق غدا للمنافسة على التأهل

بخسارته أمام البحرين 2/4 بالبطولة الخليجية

وضع منتخبنا الوطني للشباب نفسه في مأزق كبير بعد خسارته لمباراته الثانية في البطولة الخليجية الأولى للشباب المقامة حاليا في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام نظيره المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة ثقيلة كادت تزيد بعد ظهور المنتخب بشكل غريب وخاصة في خط الدفاع وحراسة المرمى، فقد اكتفى المنتخب البحريني بتسجيل رباعية كاملة مقابل هدفين فقط لمنتخبنا الذي دخل المباراة وهو يمني النفس بأن يضع قدما في المربع الذهبي، إلا أن كثرة الأخطاء وأسلوب اللعب الذي لم يتناسب مع قدرات لاعبينا، بالاضافة إلى الأخطاء الفردية أحبطت هذا الطموح، وبالتالي أصبح موقفه صعبا للغاية في ترتيب المجموعة بعد أن تراجع للمركز الثالث برصيد (3) نقاط متخلفا عن البحرين الذي صعد للمركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تذيل منتخب مصر المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارتيه أمام منتخبنا ومنتخب العراق في الجولتين الأولى والثانية، سجل هدفي منتخبنا كل من حسام الناعبي (29)، وعلي العلوي (78).

هذا، وسيخوض منتخبنا لقاءه الأخير أمام شقيقه المنتخب العراقي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، ولا بديل لمنتخبنا سوى تحقيق الانتصار والوصول للنقطة السادسة وهي ذات النقاط التي يمتلكها المنتخب العراقي حاليا بعد نهاية الجولة الثانية، خاصة وأن المنتخب البحريني سيلاقي نظيره المنتخب المصري الذي تخلو خانته من النقاط بعد أن خسر لقاءيه الماضيين بنتيجة صفر/‏2 أمام منتخبنا والعراق على التوالي، ومن هنا يجب على المدرب (المساعد) منصور الجابري أن يعلم تماما بأن لديه مجموعة واعدة من اللاعبين وبإمكانيات مميزة ولذلك يجب أن يتعامل مع هذه المباراة المفصلية بمثابة مباراة نهائية، ويجب التحذير من تكرار الأخطاء التي أضاعت الفريق أمام البحرين وبالتالي ضاعت النقاط ودخل من خلالها الأحمر الشاب في حسبة برما قد لا تخدمه إن فاز البحرين على مصر بنتيجة أكثر من نتيجة منتخبنا مع العراق في حالة الفوز، خاصة وأن البحرين يمتلك أفضلية المواجهة المباشرة وكذلك أفضلية فارق الأهداف حتى هذه اللحظة، وقد اتضح من مباراة منتخبنا أمام البحرين عن هشاشة خط الدفاع وحارس المرمى الذي لم يكن يقظا بما فيه الكفاية، وكانت الحسنة الوحيدة له هي التصدي لركلة الجزاء التي كادت تمنح المنتخب البحريني الهدف الخامس وتصعب المهمة أكثر عن ذي قبل .