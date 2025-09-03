نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب البرازيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة القادم، أمام نظيره تشيلي، وذلك في إطار مباريات الجولة 17، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباح الجمعة القادم، وذلك بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ماراكانا، بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويطمح منتخب البرازيل في حصد الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو المركز الثاني، حيث يتساوى مع منتخب الاكوادور برصيد 25 نقطة.

وضمن منتخب البرازيل التأهل إلى كأس العالم المقبلة، والتي ستقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك رفقة منتخب الاكوادور والأرجنتين.

على الجانب الآخر، فشل منتخب تشيلي في حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم القادمة 2026، وذلك بعد التعرض للخسارة في المباراة الماضية أمام منتخب بوليفيا بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب فينسيوس جونيور عن منتخب البرازيل أمام تشيلي، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن هناك 6 منتخبات تتأهل عن أمريكا الجنوبية بشكل مباشر، إلى بطولة كأس العالم القادمة.

