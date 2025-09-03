نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب فنزويلا ضيفا على بطل العالم منتخب الأرجنتين، وذلك في إطار مباريات الجولة 17، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مونومنتال بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، مباراة الثانية والنصف من صباح الجمعة القادم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في فرض السيطرة والاستحواذ على قمة جدول مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يتصدرها برصيد 35 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب فنزويلا المباراة وهو في المركز السابع برصيد 18 نقطة، كما يطمح في تكرار نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن قائمة المنتخب الأرجنتيني شهدت عودة اللاعب ليونيل ميسي، وذلك بعد غيابه عن قائمة المنتخب في المباراة الماضية للإصابة.

