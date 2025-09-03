نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب الجزائر نظيره بوتسوانا، في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب حسين آيت أحمد، المباراة المرتقبة بين الجزائر وبتسوانا، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المحاربون صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المرتبة الثالثة منتخب بوتسوانا والذي يمتلك في رصيده 9 نقاط.

موعد مواجهة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات عبر شبكة قنوات "أس أس سي" السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتحديدًا على قناة SSC Sports بتعليق المعلق حاتم بطيشه.

وأيضًا تذاع المواجهة المرتقبة بين المحاربون وبوتسوانا، على قناة السادسة الشبابية.

