نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد يوجه الشكر لعادل مصطفى.. واقترابه من الانضمام لجهاز عماد النحاس المؤقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي زد رسميًا توجيه الشكر لعادل مصطفى، بعد انتهاء مهمته مع الفريق، وسط أنباء قوية تشير إلى اقترابه من الانضمام للجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس.

نادي زد يوجه الشكر لعادل مصطفى.. واقترابه من الانضمام لجهاز عماد النحاس المؤقت

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عادل مصطفى مرشح بقوة لتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد الذي يقوده النحاس مؤقتًا، في ظل العلاقة القوية التي تربط الثنائي والتفاهم الفني بينهما.

عادل مصطفى يمتلك خبرات تدريبية مميزة، وسبق له العمل في عدد من الأجهزة الفنية، ويُنظر إليه كأحد الأسماء الصاعدة في مجال التدريب، ما يجعله إضافة قوية لأي جهاز فني.

إدارة زد وجهت الشكر والتقدير لمصطفى على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدة احترامها الكامل لمسيرته، ومتمنية له التوفيق في خطوته القادمة.