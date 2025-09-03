نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة يووان ويسا إلى نيوكاسل تُنجز في اللحظة الأخيرة بعد أزمة أوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي نيوكاسل يونايتد من إتمام صفقة انتقال المهاجم الكونغولي يووان ويسا (29 عامًا) قادمًا من برينتفورد في آخر لحظات فترة الانتقالات، بعد أن كادت الصفقة تفشل بسبب تأخر في توقيع أحد الأوراق الرسمية.

صفقة ويستا إلى نيوكاسل تُنجز في اللحظة الأخيرة بعد أزمة أوراق

وبحسب Sky Sports، فقد اكتملت إجراءات الانتقال قبل 30 ثانية فقط من غلق نافذة الانتقالات، بعدما تعرض ويستا لمشكلة بسيطة في التوقيع على أحد النماذج المطلوبة، مما أثار توترًا كبيرًا لدى الفريقين.

ويستا الذي كان هدفًا مهمًا لنيوكاسل هذا الصيف، يُتوقع أن يضيف قوة هجومية كبيرة للفريق في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.