الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، والذي تم تعيينه خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج، عودة أحد نجوم الفريق المستبعدين إلى التمرينات الجماعية تمهيدًا لمشاركته في المباريات القادمة.

"عودة المتمرد".. أول قرار لـ عماد النحاس بعد توليه تدريب الأهلي خلفا لـ ريبيرو

وأشارت التقارير إلى أن النحاس، قرر إعادة اللاعب أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية للفريق بعد فترة طويلة من الاستبعاد بقرار من المدرب السابق ريبيرو، لتكون هي قبلة حياة جديدة لعبد القادر، الذي عانى من التجميد طوال الأشهر الماضية، ليعود من جديد إلى حسابات الجهاز الفني، مع فرصة كبيرة للظهور في المباريات المقبلة حال ظهوره بمستوى جيد، وذلك بعد حالة التمرد التي ظهرت عليه برفضه أي عروض للرحيل على سبيل الإعارة وسط أنباء عن اقتراب رحيله للزمالك.

وأضافت التقارير، أن “النحاس يثق في قدرات اللاعب الفنية، ويرى أنه قادر على صناعة الفارق للفريق، خاصة في ظل تراجع مستوى عدد من العناصر الهجومية مؤخرًا، مشددة على أن عودته لا تعني ضمان اللعب أساسيًا وإنما مرهونة بالتزامه وإقناع الجهاز الفني”.

تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة

وكان النادي الأهلي، قد أعلن بشكل رسمي في بيان له تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، بالإضافة إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

يذكر أن الدوري المصري يتوقف في الوقت الحالي بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم 2026، وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يأمل في عودة الانتصارات بعدما ألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالقلعة الحمراء في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.