الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير صحفية عن كواليس المنافسة بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ضم الحارس البلجيكي سين لامينس، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026، حيث كان فيلا قريبًا من حسم الصفقة قبل أن يقرر اللاعب وجهته النهائية.

أستون فيلا حاول خطف صفقة مانشستر يونايتد قبل حسمها رسميًا

وبحسب ما أوردته صحيفة الصحف البريطانية، توصل نادي أستون فيلا إلى اتفاق مع إدارة رويال أنتويرب للتعاقد مع لامينس، بعد تقديم عرض مالي أعلى من المقدم من مانشستر يونايتد، إلا أن الحارس، البالغ من العمر 23 عامًا، رفض العرض وفضّل الانتقال إلى الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا تعاقده مع سين لامينس قادمًا من رويال أنتويرب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في إطار تعزيز خياراته في مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.

لامينس انضم إلى رويال أنتويرب في صيف 2023، بعد رحيله عن كلوب بروج في صفقة انتقال حر، وسبق له تمثيل فرق الفئات العمرية في كلوب بروج، حتى وصل للفريق الأول الذي لعب له ثلاث مواسم قبل مغادرته.

تشير الصفقة إلى استمرار تحركات مانشستر يونايتد النشطة في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه للموسم الجاري.