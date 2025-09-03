نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهة قوية أمام ليبيريا، في إطار فعاليات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب حمادي العقربي، المواجهة التي ستجمع بين تونس وليبيريا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر نسور قرطاج ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة، بينما تأتي ليبيريا في المرتبة الثالثة برصيد 10 نقاط.

موعد مواجهة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والعاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات عبر شبكة قنوات "أس أس سي" السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتحديدًا على قناة SSC Sports بتعليق المعلق أنس السحباني.

وأيضًا تذاع المواجهة المرتقبة بين نسور قرطاج وليبيريا، على قناة تونس الرياضية.

