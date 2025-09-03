نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهي يرفض التجديد ويُجهّز للرحيل مجانًا.. صدمة جديدة لكريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي كريستال بالاس ضربة قوية جديدة في ملف مدافعه الدولي مارك جيهي، بعدما قرر اللاعب رفض أي عروض لتجديد عقده، مع تمسكه بالرحيل عن الفريق في صيف 2026 بشكل مجاني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة The Times، فإن جيهي، الذي يدخل العام الأخير في عقده مع بالاس، أبلغ إدارة النادي بنيته عدم التوقيع على أي عقد جديد، بعد أن فشل انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف بسبب رفض النادي عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وتمسك المدير الفني أوليفر جلاسنر ببقائه وتهديده بالاستقالة في حال بيعه.

وبينما كانت إدارة كريستال بالاس مستعدة للتفاوض لو وصل العرض إلى 55 مليون جنيه، فإن تجميد الصفقة أدى إلى غضب اللاعب، الذي يرى أن مستقبله في نادٍ أكبر كان على وشك التحقق.

اللافت أن ريال مدريد بات مهتمًا بالتعاقد مع جيهي، ويُراقب تطورات الموقف تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ما يزيد الضغط على إدارة بالاس التي باتت مهددة بخسارة أحد أبرز لاعبيها دون مقابل.