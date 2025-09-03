نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب عارم من جيهي بعد إحباط انتقاله إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش المدافع الدولي الإنجليزي مارك جيهي حالة من الغضب الشديد تجاه إدارة نادي كريستال بالاس، بعد رفضها عرضًا رسميًا من ليفربول بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

غضب عارم من جيهي بعد إحباط انتقاله إلى ليفربول

وبحسب ما أوردته صحيفة The Guardian، فإن السبب الرئيسي وراء تعثر الصفقة يعود إلى المدير الفني للنادي، أوليفر جلاسنر، الذي هدد بتقديم استقالته في حال الموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

وترى إدارة كريستال بالاس أن جيهي يعد أحد الأعمدة الأساسية في مشروع جلاسنر للموسم المقبل، خاصة مع اهتمام عدة أندية كبرى بخدماته، إلا أن اللاعب نفسه يرى أن الانتقال إلى نادٍ بحجم ليفربول كان سيمثل خطوة كبيرة في مسيرته الكروية.

وتشير التقارير إلى أن جيهي يشعر بالإحباط الشديد، خصوصًا بعد تقديم "الريدز" عرضًا وصف بأنه "جدي ومناسب"، إلا أن تمسك المدرب النمساوي ببقاء المدافع الدولي أجبر الإدارة على الرفض.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة، في ظل التوتر المتصاعد بين اللاعب والنادي، وسط ترقب من كبار البريميرليغ لفرصة التعاقد مع أحد أبرز مدافعي إنجلترا في الوقت الحالي.