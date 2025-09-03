نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يطارد حارس البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي النصر بحثه الحثيث عن تدعيم مركز حراسة المرمى، بعدما تحول هذا المركز إلى صداع مزمن للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس في الموسم الحالي، خاصة بعد خروجه من حساباته بالحارس البرازيلي بينتو بسبب سلسلة من الأخطاء المؤثرة، ليبقى نواف العقيدي وحيدًا تقريبًا في حماية العرين النصراوي.

ووفق تقارير صحيفة «إبولا» البرتغالية، فإن النصر وضع ديوغو كوستا، الحارس الأساسي لبورتو والمنتخب البرتغالي، كهدف رئيسي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ويخطط النادي العاصمي لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب – والمقدر بنحو 75 مليون يورو – بعدّه الخيار الأكثر سرعة لحسم الصفقة في ظل استحالة التفاوض التقليدي بعد إغلاق باب القيد في أوروبا.

كوستا، المولود عام 1999، صعد للفريق الأول في بورتو عام 2019، وسرعان ما فرض نفسه حارسًا أساسيًا بفضل ردود فعله السريعة وقدرته المميزة على التصدي لركلات الجزاء. وعلى الرغم من صغر سنه، فقد خاض أكثر من 200 مباراة مع بورتو، وتُوج بالدوري البرتغالي مرتين، كما شارك أساسيًا مع منتخب بلاده في يورو 2024 ولفت الأنظار بتصدياته الحاسمة.

النصر ليس النادي الوحيد الذي حاول الظفر بخدمات كوستا. في إنجلترا، ارتبط اسمه مؤخرًا بمانشستر يونايتد كخيار بديل حال رحيل أندريه أونانا، كما أن أستون فيلا وضعه ضمن قائمته في حال انتقال إيميليانو مارتينيز، قبل أن يحسم التعاقد مع البلجيكي سين لامنس. أما في إسبانيا، فقد راقبه ريال مدريد ضمن خططه المستقبلية بعد كورتوا، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي.

خليجيًا، كشفت تقارير عنأن الهلال السعودي راقب موقف الحارس، لكن الأولوية لديه كانت لتعزيز مراكز أخرى، وهو ما فتح الباب أمام النصر ليكون النادي السعودي الوحيد الجاد في التفاوض.