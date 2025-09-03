نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يرسخ مكانته مع ريال مدريد ويضع بدائل مستقبلية في سوق الانتقالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، يركز مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، على استخراج أفضل نسخة من لاعبيه وقيادة الفريق في مشواره المحلي والقاري. المدرب الباسكي يسير متصدرًا لليغا الإسبانية، ليؤكد بدايته القوية في مهمته الصعبة المتمثلة في خلافة كارلو أنشيلوتي، المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي الملكي.

ألونسو واجه صيفًا مليئًا بالتحديات، أبرزها مستقبل كل من رودريغو غوس وداني سيبايوس، لكنهما في النهاية قررا البقاء. وكان ملف سيبايوس الأصعب، خاصة في ظل معاناة وسط الميدان من الإصابات وقلة الخيارات. وعلّق المدرب قائلًا في مؤتمر صحفي:

"تحدثت معه. لم يتغير شيء. هو باقٍ هنا كجزء من الفريق. سعيد باستمراره. التفاصيل من الأفضل أن يوضحها هو بنفسه، لكن القرار نهائي. الدور الذي كان سيؤديه سيبقى كما هو، ولم تتغير نظرتي تجاهه".

وكشفت تقارير أن ريال مدريد تواصل مع نادي ألكمار الهولندي في الأيام الأخيرة من السوق لمتابعة وضع اللاعب كيس سميت كخيار بديل في حال رحيل سيبايوس. ورغم أن الصفقة لم تتم، إلا أن النادي الإسباني سيواصل مراقبة تطور اللاعب عن قرب، مع احتمال حضور جوني كالفات شخصيًا لمتابعته في المباريات الكبيرة بالدوري الهولندي، ما يعزز إمكانية قدومه مستقبلًا إلى "سانتياغو برنابيو".

بيدري يختار تشكيله المثالي ويضم ثلاثة نجوم من ريال مدريد

على صعيد آخر، أدلى بيدري، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بتصريحات لبرنامج "راديوإستاديو" عبر "أوندا ثيرو"، كشف خلالها عن التشكيلة المثالية بالنسبة له من بين اللاعبين الذين لعب بجوارهم أو تابعهم عن قرب.

وجاءت اختياراته على النحو التالي:

تيبو كورتوا، داني كارباخال، جيرارد بيكيه، فيرجيل فان دايك، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، تشافي هيرنانديز، نيمار، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وتبرز في القائمة أسماء ثلاثة لاعبين من ريال مدريد: الحارس البلجيكي كورتوا، الذي قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، والظهير الأيمن كارباخال، بالإضافة إلى الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

واعتبرت تصريحات بيدري رسالة واضحة بأن بعض الأسماء الأسطورية تتجاوز المنافسة التقليدية بين ريال مدريد وبرشلونة، لتبقى خالدة في تاريخ كرة القدم.