شوبير: واثق في دعم عماد النحاس لأحمد عبد القادر.. وخصومات بسبب السوشيال ميديا

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن المدير الفني الجديد لنادي الأهلي، الكابتن عماد النحاس، سيتخذ قرارًا فوريًا بعودة اللاعب أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية مع الفريق، مشددًا على ثقته الكاملة في هذا القرار.

وقال شوبير: "أنا واثق إن عماد النحاس أول قرار ليه هيكون إن أحمد عبد القادر هيتمرن مع الفريق، مش بتمنى.. أنا واثق، لأن دي مدرسة عماد النحاس، ولو ده ماحصلش يبقى أنا كنت غلطان في رؤيتي."

كما تطرق شوبير إلى أزمة السوشيال ميديا داخل صفوف الفريق، موضحًا أنه تم توقيع خصومات مالية على بعض اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

وأوضح: "في لاعيبة اتخصم لها 20% من مستحقاتهم الشهرية بسبب الهزيمة أمام بيراميدز، وفي خصومات حصلت بسبب منشورات على السوشيال ميديا، والقرار ده موجود بالفعل داخل النادي."

وأبدى شوبير تأييده لفكرة فرض ضوابط على استخدام اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي، مقترحًا أن يتخذ الكابتن وليد صلاح الدين قرارًا بمنع استخدام السوشيال ميديا من قِبل اللاعبين خلال الفترات الحرجة.

وأضاف: "في أوقات بيكون الصمت فيها أبلغ من الكلام، حتى لو النية كانت سليمة. أنا ما منعتش حد، أنا بقول رأيي، وبحب الرأي والرأي الآخر."

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي اتخذت إجراءات فعلية تجاه بعض التصرفات، قائلًا:

"النادي الأهلي غرّم أحد اللاعبين بسبب منشور على السوشيال ميديا، وكان فيه صياغة خبر كاملة بالفصحى وعنوان مثير."