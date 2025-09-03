نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. جزار الواسطة.. بيريل اللواء.. ريشة صلاح.. مصير صلاح الدين.. حفيظ الزناتي.. أمير و3 ساعات متواصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

جزار الواسطة

تسألني أكثر شيء يسعدك في الحياة، أرد وأقول لك لما اللي تعب يجني ثماره! عمرو الجزار ابن بلدي فاقوس انضمامه لمنتخب مصر الثاني قصة كفاح وتحدي وقتال "الواسطة دمرت الكورة بس ربنا كبير والسعي آخره جني"

بيريل اللواء

الحقيقة لا أعلم ماذا فعل حسام حسن في البعض؟ هل تاريخه أم اسمه أم شخصيته؟ ولا لله في لله كره وكيد نسا وخلاص! “اللي بيحب مصر يقف مع منتخبها وبالتالي اللواء حسام بلاش العميد، واللي مصلحته أو رغباته مسيطرة عليه يشرب بيريل”

ريشة صلاح

الكل فرح بمحمد صلاح في منتخب مصر واستقبال بممر شرفي، لكن صور صلاح على صفحة الاتحاد الوحيدة ليس عليها إعلانات مثل باقي الصور! "صلاح منتخب لوحده وله إعلاناته على رأسي لكن تيجي ازاي دي، عندنا في البلد بيقولوا ليه على رأسك ريشة؟"



مصير صلاح الدين

اختيار وليد صلاح الدين لمنصب مدير الكرة بالأهلي "حلو" لإن وليد موهوب وله تاريخ ويكفي إن محمود الخطيب اختاره خليفته في الملاعب، لكن "هل وليد قد تحديات هذا الجيل بتعديلات عقوده وانستجرامه؟ أتمنى يكون مصير حلو"



كابتن سولية

بحب اللعيب لأني بحب الكورة" عمرو السولية لاعب موهوب وملتزم، الأهلي قاله شكرًا وهو كمان رد الشكر بالتألق مع سيراميكا والانضمام للمنتخب.. وجمهور الأهلي يغني “ونندم على العشرة الغالية”



أمير و3 ساعات متواصلة

مع كامل احترامي للنجم أمير عبد الحميد، لكن اختياره كمدرب "مؤقت" لحراس مرمى الأهلي.. أمر مثير! استدعاء أمير من منتخب مصر 2006 لمدة شهر واحد يدل على شيء ما هو؟ الله أعلم "طب ما أحمد ناجي موجود في قطاع الناشئين بدل شغل 3 ساعات متواصلة ده!"



حفيظ الزناتي

إبراهيم فايق أكد أن القناة تخلت عن كل بنوك عقد سيد عبد الحفيظ من أجل عودته كمدير كرة بالأهلي، لكن محمود الخطيب اختار وليد صلاح الدين! “بيفكرني بشمس الزناتي لما راح الواحة للشيخ عتمان عشان يخلصهم من الهليبة لكن عملوا كمين وأنتم فاكرين مين وراه!”



رسالة إلى الوالي

لا شك أن ميدو موهبة طاغية في الكرة والإعلام وأعتقد حتى في الفول والطعمية! هذا دليل على الشمولية ليس تقليلًا، لكني أرى لو بات موضوعيًا أكثر لأصبح في ترتيب آخر بقائمة الإعلام الرياضي الجديد.. لأنه متجدد وعطشان دائمًا.

في النهاية صديقي القارئ.. يبقى النقد قائمًا والإشادة واجبة.. والأهم دائمًا: الكرة في ملعب الحق”.

