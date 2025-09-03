نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال ضد السودان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب السوداني، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة السنغال ضد السودان في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة السنغال ضد السودان، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، مع كلا من منتنخب السودان، وتوجو وجنوب السودان، وموريتانيا والكونغو.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد السودان

ويمكنكم مشاهدة مباراة السنغال ضد السودان، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم.