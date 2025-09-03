نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب في المقال التالي

مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب

تنطلق اليوم الاربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة (ب)، بإقامة 7 مباريات.



1- الاوليمبي مع اصحاب الجياد

على ملعب نادي الاوليمبي يلتقي فريق الاوليمبي بقيادة علاء المني مع فريق أصحاب الجياد بقيادة حسن مصطفى.



2- الزهور مع دمنهور



على ملعب مركز شباب الهلال بمطروح يلعب فريق الزهور بقيادة ابراهيم صلاح مع فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال.



3- بدر مع الهلال



على ملعب نادي بدر يلعب فريق بدر بقيادة محمد ابو حطب مع فريق الهلال بالضبعة بقيادة محمد مصطفى.



4- أبو المطامير مع سبورتنج

على ملعب ابو المطاطير يخوض فريق مركز شباب أبو المطامير بقيادة حمادة عبد الله لقاء صعب مع نظيره فريق سبورتنج بقيادة محمد حسني.



5-الإسكندرية للبترول مع الحمام



على ملعب اسكندريه للبترول يحل فريق الحمام بقيادة محمد لطفي كابوريا ضيفًا ثقيلًا على فريق الإسكندرية للبترول بقيادة أحمد فاروق.



6- دلفي مع الحرية



على ستاد الإسكندرية يستقبل فريق دلفي بقيادة محمد شرف فريق الحرية بقيادة عصام ربيع.



7-المجد السكندري مع طلائع الأسطول



على ستاد جامعة الإسكندرية يقام لقاء صعب بين فريق المجد السكندري بقيادة أمير قيصر مع فريق طلائع الأسطول بقيادة محمد ابو زيد.



. بينما يحصل فريق الرجاء على راحة في هذه الجولة.