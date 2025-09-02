الرياضة

انهيار صفقة هاري ويلسون.. فولام يغيّر موقفه ويمنع انتقاله إلى ليدز

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير من صحيفة Yorkshire Evening Post أن انتقال لاعب وسط منتخب ويلز هاري ويلسون من نادي فولهام إلى ليدز يونايتد قد تعرّض لانهيار مفاجئ، بعد تراجع نادي فولهام عن قراره ببيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في اللحظات الأخيرة.

وجاء التغيير في موقف فولهام بعد مفاوضات متقدمة بين الناديين، حيث كان من المتوقع أن يُكمل ويلسون انتقاله إلى ليدز لتعزيز خط وسط الفريق، خصوصًا مع بداية الموسم الجديد.

لكن مع إلغاء الصفقة، استمر ويلسون في صفوف فولهام، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع النادي، سواء كانت فنية أو مالية.

