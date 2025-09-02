نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيم سترلينج يقترب من البقاء في تشيلسي رغم اهتمام الأندية الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لشبكة The Athletic أن المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج يبدو مرشحًا للبقاء مع نادي تشيلسي في الموسم القادم، بعد غياب أي عروض رسمية أو اهتمام جاد من أندية في تركيا أو السعودية أو الولايات المتحدة.

ورغم أن أسواق انتقالات هذه الدول لا تزال مفتوحة لفترة أطول، إلا أن المصادر أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لم يتلقَّ أي عروض جدية، مما يعزز فرص استمراره مع البلوز في ملعب ستامفورد بريدج.

ويُعد سترلينغ من الأسماء المهمة في تشكيلة تشيلسي، حيث يأمل النادي في الاستفادة من خبرته ومهاراته لموسم قوي، خصوصًا بعد مرحلة انتقالات شهدت تغييرات كبيرة في صفوف الفريق.