نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ حاول خطف أديمولا لوكمان من أتالانتا في اللحظات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة Sky Sports عن محاولات نادي بايرن ميونخ الألماني لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، البالغ من العمر 27 عامًا، من نادي أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للتقارير، كان بايرن ميونخ حريصًا على ضم لوكمان لدعم خط هجومه، مستفيدًا من خبرة اللاعب في الدوريات الأوروبية المختلفة، خصوصًا بعد تألقه اللافت مع أتالانتا خلال الموسم الماضي.

ورغم الجهود المكثفة، لم يتم الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة قبل إغلاق الميركاتو، مما يجعل مصير لوكمان مع أتالانتا قائمًا حتى إشعار آخر.