مارتينيز يرفض الانتقال إلى جالاتا سراي رغم عرض مغرٍ

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لم يُبدِ أي اهتمام بالانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، على الرغم من تقارير قادمة من تركيا تؤكد تقديم النادي عرضًا رسميًا بلغت قيمته 21.6 مليون جنيه إسترليني لأستون فيلا.

ورغم أن العرض المالي يُعد مغريًا للنادي الإنجليزي، فإن مارتينيز حسب الصحيفة لم يكن متحمسًا لخوض تجربة في الدوري التركي، مفضّلًا الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحظى بمكانة قوية ومركز أساسي في تشكيلة أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الحارس البالغ من العمر 32 عامًا، لا سيما بعد ربط اسمه بمانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع الأخير عن الصفقة بسبب راتب اللاعب المرتفع وسنه.

من الواضح أن مارتينيز لا يفكر في مغادرة فيلا بارك إلا من بوابة نادٍ أوروبي كبير، يُلبي طموحاته الفنية والمالية.