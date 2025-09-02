لندن ـ أ.ف.ب: انتقل حارس مرمى مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون إلى صفوف فنربخشه التركي، قبل الانضمام المرتقب للإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما إلى بطل إنجلترا عشر مرات، وفق ما أعلن الأخير. من المتوقع أن يوقع دوناروما مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مقابل 35 مليون يورو (41 مليون دولار أميركي)، بعد أن أُبلغ بأنه خارج حسابات باريس سان جرمان الفرنسي، ذلك رغم دوره الحاسم في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وسبق لسيتي أن تعاقد مع حارس بيرنلي جيمس ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية، حيث شارك أساسيا في المراحل الثلاث الأولى من الدوري، إلا أن الحارس الإنجليزي فشل في إثبات نفسه.

