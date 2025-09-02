اليوم.. منتخبنا يأمل تخطي عقبة قرغيزستان بحثا عن الانتصار وإكمال المشوار

فـي ثاني مواجهاته ببطولة اتحاد وسط آسيا

تمزق من الدرجة الثانية ينهي مشاركة «أمجد» مع الأحمر واستدعاء جمعه الحبسي بديلا للبريكي



متابعة ـ صالح البارحي :

أمسية جديدة، وتحد آخر، واختبار مثير، يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت مسقط من ساحة (ستاد جار) مباراته الثانية في بطولة اتحاد وسط آسيا المقامة منافساتها حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث يواجه الأحمر في لقاء اليوم نظيره منتخب قيرغيزستان في مباراة هامة للغاية، يأمل من خلالها منتخبنا الوصول للنقطة الرابعة وبالتالي الاقتراب من التأهل للدور الثاني بحثا عن النهائي الذي سيكون مسك ختام وخير تجربة للمنتخب بقيادة كيروش قبل منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال كأس العالم 2026م أمام قطر والإمارات بالعاصمة القطرية الدوحة.

منتخبنا فرط في المباراة الافتتاحية أمام نظيره الأوزبكي صاحب الأرض والجمهور، بعد أن تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة قبل أن يضيع سلسلة من الهجمات التي كانت كفيلة بأن يحصد النقاط الثلاث كاملة في بداية مشواره أمام واحد من الفرق الصعبة، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تسجيل الأوزبك هدف التعادل وبالتالي اقتسام النقاط، وبات عليه اليوم أن يتجاوز كل ما شاهدناه من اخطاء في المباراة الأولى ومنها الوصول لثقة أكبر للمرحلة القادمة .

مغانم كثيرة

منتخبنا في مباراة اليوم لديه الكثير من الأهداف التي يرغب كيروش في تحقيقها وأولها بالطبع الانتصار واستعادة الثقة لدى اللاعبين، وثانيها الاقتراب من الصعود للمرحلة الثانية وبالتالي ضمان خوض الأحمر أكثر من (3) مباريات بالبطولة وهو ما ذكره كيروش في المؤتمر الصحفي من أجل تحقيق أكبر المغانم من المشاركة، وثالثها تحقيق النجاح الذي يتمناه كيروش عبر اسلوبه الذي فرضه على الفريق بأداء جماعي سريع وهجومي متقن، وطريقة لعب محكمة وفيها من التوازن الكثير، ورابعها الاستمرار في تجربة أكبر عدد من اللاعبين المختارين في القائمة الحالية قبل الحكم النهائي على مستوياتهم الفنية والتي يأمل كيروش أن تصل للقمة وتساعده في تحقيق أهدافه المستقبلية بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج الأحمر في مباريات الملحق.

ولا ننسى بالطبع، انضمام الثلاثي عصام الصبحي ومحسن الغساني وعبدالرحمن المشيفري وهم الثلاثي الذي ينتظرهم كيروش من أجل العمل على منحهم وقت أطول في المباراتين المتبقيتين لإدخالهم ضمن منظومة اللعب التي سيظهر عليها المنتخب في مباراتي الملحق ، خاصة وأنهم من الأعمدة الرئيسية في الخط الأمامي، وكذلك من أجل هضم اسلوب اللعب الذي يريده كيروش في المرحلة القادمة والتعاطي معه بالصورة التي تبقي شكل الفريق بافضل حالاته.

إصابات واستدعاء

تسببت الاصابات المختلفة في إبعاد الثلاثي حاتم الروشدي وأرشد العلوي وخالد البريكي من القائمة المشاركة بالبطولة بصورة نهائية، حيث أصبح من الصعب جدا التعافي التام من تلك الاصابات في الوقت القريب، وبالتالي سيفقد الاحمر خدماتهم للفترة القادمة للخضوع التام للجهاز الطبي وتحديد فترة تعافيهم .

في المقابل، فقد قرر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش استدعاء المدافع جمعه الحبسي من أجل الالتحاق ببعثة المنتخب في أوزباكستان والمشاركة بجانب لاعبيه في منافساتها المتبقية، وذلك بعد أن تأكد غياب خالد البريكي بصفة نهائية عن البطولة للاصابة، وما خلفه ذلك من نقص في متوسطي الدفاع للأحمر .

تمزق بالعضلة

أكدت الاشعة المقطعية التي أجريت للاعب منتخبنا أمجد الحارثي الذي خرج مصابا في مباراة الاحمر الأولى أمام أوزباكستان عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح بين إسبوعين أو ثلاثة أسابيع للتعافي قبل العودة للملاعب، وبالتالي انضم إلى قائمة المغادرين للقائمة بجانب كل من أرشد العلوي وحاتم الروشدي وخالد البريكي، وتعد الاصابات المتكررة للحارثي مصدر قلق كبير وإزعاج للجهاز الفني، حيث يفقد المنتخب واحدا من أهم مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها الفريق في الشق الهجومي على وجه الخصوص، وكما ذكرت سابقا فإنه يجب التوقف ودراسة حالة اللاعب من كافة الجوانب لمعرفة السبب الرئيسي وراء هذه الاصابات المتكررة .