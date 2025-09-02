فريق الشباب بطلا لدوري الدرجة الثانية بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: توج فريق الشباب التابع لنادي السلام بطلا لبطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للفرق الأهلية، جاء تتويج فريق الشباب بطلا للبطولة بعد تغلبه على فريق الساحل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بملعب النادي بفرعه في ولاية لوى. رعى الحفل الختامي للبطولة سعيد بن خلفان المعمري نائب رئيس الاتحاد العماني للهوكي بحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام ورؤساء الفرق الأهلية . جاءت المباراه متوسطة المستوى من الفريقين مع وجود أفضلية لفريق الشباب كان هو الأخطر في معظم فترات اللقاء والأكثر وصولا لحارس الساحل، فيما اعتمد فريق الساحل على الكرات الطويلة والمرتدات.

