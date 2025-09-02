نبراس الطوقي يحقق إنجازا جديدا بتصنيفه فـي المركز 35 عالميا

حصل البطل العُماني نبراس بن محمد الطوقي على إنجازًا غير مسبوق في رياضة التايكوندو بتصنيفه في المركز 35 عالميًا ضمن فئة الرجال، وفق التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للتايكوندو ليؤكد مكانته بين نخبة لاعبي العالم في فئة الرجال، التي تُعد الأقوى والأكثر تنافسية، حيث تضم أبطال العالم والأولمبياد وبهذا التصنيف، يثبت نبراس أنه قادر على مجاراة أقوى المدارس العالمية، ويضع اسم سلطنة عمان في قائمة الأبطال بين كبار اللعبة. ويعد نبراس الطوقي أول لاعب عُماني محترف في رياضة التايكوندو، حيث يحترف حاليًا في نادي الحريق السعودي وقد نجح خلال العام الماضي في تحقيق أكثر من ست ميداليات ملونة في بطولات إقليمية ودولية، من بينها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، مما عزز من رصيده الفني ومهّد الطريق أمامه لدخول قائمة الثلاثينيات عالميًا. وعلّق نبراس الطوقي على إنجازه قائلًا: «الحمد لله على هذا التصنيف الذي جاء بعد جهد وتضحيات كبيرة وجودي بين أفضل لاعبي العالم شرف لي وأقدم هذا الإنجاز، وهذا التتويج هدية لبلدي لعُمان الغالية، معربا عن طموحه في مواصلة التقدم وتمثيل السلطنة في منصات التتويج». وقال: «الإنجاز هو بداية لرحلة أكبر أطمح من خلالها لرفع علم السلطنة في الأولمبياد».