ميندي يثير القلق في ريال مدريد.. واللاعب بلا موعد محدد للعودة

يواصل ريال مدريد استعداداته في مدينة فالديبيباس الرياضية خلال فترة التوقف الدولي الأولى من الموسم، بعدما وصل إلى الصدارة المشتركة لجدول الدوري الإسباني إلى جانب أتلتيك بلباو، متقدمًا بنقطتين عن برشلونة. ورغم البداية الإيجابية، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا داخل أروقة النادي بسبب الوضع البدني للمدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي لا يزال غائبًا عن الملاعب دون أي موعد محدد لعودته.

ميندي، الذي تعرض لإصابة بدت في البداية غير خطيرة، ابتعد عن الفريق منذ عدة أشهر، وغاب عن كأس العالم للأندية. الجهاز الطبي والمدرب تشابي ألونسو لا يريدان الاستعجال في تحديد توقيت لعودته، خاصة أن اللاعب عانى في المواسم الأخيرة من سلسلة إصابات متكررة في ساقيه، ولم يقدّم الضمانات البدنية اللازمة منذ انضمامه إلى الفريق الملكي.

وعلى الرغم من الاطمئنان النسبي داخل النادي بفضل المستويات الجيدة التي يقدمها فران غارسيا، إلى جانب انضمام ألفارو كارّيراس، إلا أن الطاقم الطبي يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي والمعنوي لمندي، في ظل صعوبة التعامل مع حالته وتكرار إخفاقات سابقة عندما جرى تسريعه للعودة إلى أجواء المنافسة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. وحتى اليوم، وبعد أشهر من نهائي كأس الملك، لا يوجد أي موعد محدد لعودته إلى الملاعب.

ألونسو غير راضٍ عن توقف المباريات

وفي سياق آخر، أعرب تشابي ألونسو عن استيائه من توقيت فترة التوقف الدولي، مؤكدًا: "كنت أفضل استمرار اللاعبين معنا في هذه الديناميكية الإيجابية، لكن الأمر خارج عن إرادتي. كنا نعلم أن المباريات الثلاث الأولى ستكون مهمة لبناء طريقنا وتطوير أفكارنا. الآن يأتي التوقف، وبعده نواجه سلسلة مباريات قوية مع دوري الأبطال. هناك أشياء جيدة وأخرى يجب تصحيحها، وسنعمل على ذلك".

13 لاعبًا مدريديًا مع منتخباتهم

واستدعت المنتخبات الوطنية 13 لاعبًا من صفوف ريال مدريد لخوض المباريات الدولية المؤهلة إلى مونديال العام المقبل، وهم: كارفاخال، هويخسن، مبابي، تشواميني، روديغر، أردا غولر، ألابا، كورتوا، لونين، براهيم دياز، فالفيردي، ماستانتونو، وغونزالو.

ومن بين هؤلاء، يُعد المهاجم الشاب غونزالو الاستثناء الوحيد الذي لا يخوض مباريات تحت لواء "فيفا". وتشير التقديرات إلى أن عدد اللاعبين المدعوين من الفريق الأبيض قد يصل إلى 20 لاعبًا بحلول يونيو المقبل.

