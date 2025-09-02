نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك الأجدر بتقييم مدربه وان كان ليس على المستوى فتغييره السريع ضرورى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مجلس ادارة الزمالك ومديره الرياضى هم الأجدر بالنسبة لتقييم مديره الفنى البلچيكى يانيك فيريرا وان تباين مستوى الزمالك بالمباريات الأخيرة يجعل تقييمه صعبا.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك ان تأكد من تواضع مدربه فالتغيير السريع هو الحل الأمثل لأن تراجع النتائج بالفترة المقبلة سيبعد الفريق عن المنافسة وبالتالى سيكون تغييره بلا فائدة !

