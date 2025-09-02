نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 لاعبًا من ريال مدريد في مهمة دولية خلال التوقف الدولي الأول.. تعرف على المواعيد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ رسميًا التوقف الدولي الأول للموسم، حيث غادر 13 لاعبًا من صفوف ريال مدريد مدينة فالديبيباس الرياضية متجهين إلى مختلف أنحاء العالم، للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ولن يعود أي من هؤلاء اللاعبين إلى العاصمة الإسبانية قبل 11 سبتمبر، فيما يستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد.

قائمة المستدعين تضم: كارفاخال وهويخسن (إسبانيا)، كيليان مبابي وأوريليان تشواميني (فرنسا)، أنتونيو روديغر (ألمانيا)، أردا غولر (تركيا)، دافيد ألابا (النمسا)، تيبو كورتوا (بلجيكا)، أندري لونين (أوكرانيا)، براهيم دياز (المغرب)، فيديريكو فالفيردي (الأوروغواي)، فرانكو ماستانتونو (الأرجنتين)، إضافة إلى غونزالو الذي التحق بمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.

مواعيد أبرز المباريات الدولية

إسبانيا (كارفاخال وهويخسن): ضد بلغاريا (4 سبتمبر) وتركيا (7 سبتمبر) الساعة 20:45 (بتوقيت محلي).

فرنسا (مبابي وتشواميني): أمام آيسلندا (5 سبتمبر) وأوكرانيا (9 سبتمبر) عبر شاشة "UEFA TV".

ألمانيا (روديغر): في مواجهة سلوفاكيا (4 سبتمبر خارج الديار) ثم أيرلندا الشمالية (7 سبتمبر) الساعة 20:45.

تركيا (غولر): ضد جورجيا (6 سبتمبر – 18:00) وإسبانيا (9 سبتمبر – 20:45).

النمسا (ألابا): أمام قبرص (6 سبتمبر) والبوسنة (9 سبتمبر) الساعة 20:45.

بلجيكا (كورتوا): ضد ليختنشتاين (4 سبتمبر) وكازاخستان (7 سبتمبر) الساعة 20:45.

أوكرانيا (لونين): يلتقي فرنسا ثم يواجه أذربيجان (9 سبتمبر – 18:00).

المغرب (براهيم): أمام النيجر (5 سبتمبر – 21:00) وزامبيا (8 سبتمبر – 15:00).

الأوروغواي (فالفيردي): يلاقي بيرو (5 سبتمبر – 01:30 فجرًا) ثم يزور تشيلي بالموعد نفسه.

الأرجنتين (ماستانتونو): ضد فنزويلا ثم الإكوادور في نفس أيام ومواعيد الأوروغواي، لكن عبر قناة "Vamos".

قلق في مدريد من إرهاق اللاعبين

في النادي الملكي، يُدرك الطاقم الفني والطبي المخاطر المرتبطة بكثرة المباريات والسفر لمسافات طويلة خلال فترة قصيرة، ما يزيد احتمالية الإصابات، خاصة وأن ريال مدريد يعوّل بشكل كبير على هذه المجموعة في بقية الموسم المحلي والأوروبي.

