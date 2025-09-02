نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية في كل أنحاء المعمورة، المواجهة النارية بين الزمالك والمصري، ضمن فعاليات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، المباراة المثيرة بين الزمالك والمصري، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

ويأمل جماهير القلعة البيضاء في العودة لنغمة الفوز وتصحيح المسار، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية على يد وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يسعى النادٍ البورسعيدي في مواصلة المردود الطيب الذي يقدمه الفريق خلال بطولة الدوري الحالي، حيث يعتلي الصدارة.

ويتصدر المصري ترتيب الجدول نايل لموسم 2025-26، برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، بفارق نقطة وحيدة، عن صاحب مركز الوصافة فريق الزمالك والذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط.

موعد مواجهة الزمالك والمصري في دوري نايل

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت 13 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في دوري نايل

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة ON SPORT HD1.

