انطلاق معسكر الاداء العالى لناشئى وناشئات الجولف الخميس

أحمد جودة - القاهرة -

ينطلق بعد غدا الخميس القادم معسكر تدريب الاداء العالى لمنتخب ناشئى وناشئات الجولف الذى ينظمه اتحاد الجولف برئاسة عمر هشام طلعت بالتعاون مع هيئة ار اند ايه الحاكمة لقواعد رياضة الجولف وتطوير اللعبة حول العالم

يستضيف المعسكر الذى يقام للعام الثالث على التوالى فى القاهرة ويستمر لمدة ثلاثة ايام نادى جولف دريم لاند ضمن برنامج ار اند ايه لتطوير اللعبة فى دول القارة السمراء.

يتولى التدريب ثلاثة من المدربين الموفدين من قبل ار اند ايه وهم ستيوارت كلايتون ووصل إلى القاهرة بالفعل ومارك فيربانك وكريستوفر رايت ويصلا صباح غدا الاربعاء.

ينتظم فى المعسكر التدريبى 12 لاعب ولاعبة من الوجوه المصرية الواعدة بمنتخب الناشئين والناشئات الوطنى بالاضافة إلى خمسة مدربين محليين هم عزت ابو القاسم وادهم حجازى وشريف رزق وعمرو ناجى وعمرو الحمرى تحت اشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات احمد الشلقانى.

على جانب اخر وصل إلى القاهرة كيڤن باركر مدير التطوير فى هيئة ار اند ايه والمسئول عن الملف ذاته فى قارة افريقيا وذلك لحضور جانب من معسكر الاداء العالى..

ويعقد كيڤن باركر على هامش زيارته لمصر اجتماعا مع رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت واعضاء مجلس الإدارة بهدف تحقيق مزيد من التعاون بين الاتحاد وهيئة ار اند ايه فى كافة الاتجاهات مثل تطوير اللاعبين المصريين والمدربين والحكام ونشر رياضة الجولف فى مصر وجلب بطولات دولية كبرى والاستفادة من برامج ار اند ايه المتخصصة فى العناية والارتقاء بالملاعب وتنمية سياحة الجولف فى مصر.

من جهة اخرى قام كيفن باركر وستيوارت كلايتون بزيارة واحد من اقدم ملاعب الجولف المصرية وهو ملعب ميناهاوس والذى انشئ عام 1886 والذى يتميز بالاطلالة المباشرة على الاهرامات وكان برفقتهما كل من عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات احمد الشلقانى والمستشار الاستراتيجى والتجارى للاتحاد العربى للجولف وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى السابق محمد عطاالله ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد جوش نورث.

